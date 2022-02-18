В Белом доме назвали дату переговоров Блинкена с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в среду, 23 февраля. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки во время брифинга, сообщает Новое время.

По словам Псаки, Блинкен и Лавров встретятся или проведут переговоры в следующую среду.

Накануне госсекретарь США говорил, что направил Лаврову письмо и предложил встретиться на следующей неделе.

Последний раз Блинкен и Лавров общались 15 февраля по телефону. До этого переговоры с Россией проходили в разных форматах, в том числе в Совете Россия — НАТО и в рамках ОБСЕ.