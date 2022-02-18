Ситуация вокруг Украины приближается к критической точке - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что напряженность вокруг Украины нарастает. По его словам, ситуация приближается к критической отметке, сообщает Лента.Ру.
Политик отметил, что на линии соприкосновения c "ЛДНР" последнее время наблюдаются постоянные вооруженные столкновения.
"Видно, что ситуация приближается к точке, которую все боятся, которую можно считать критической", — сказал он.
Дуда отметил, что между странами НАТО нет никаких противоречий. Он добавил, что в настоящее время постоянно ведется диалог с Россией.
"Но возможности, что явно видно, все больше исчерпываются", — сказал он.
Президент Польши заявил, что Россия собрала "огромную военную силу, невиданную со времен Второй мировой войны, вокруг границ Украины и в Белоруссии". По его словам, украинские власти ведут себя ответственно и избегают провокаций.
"Дойдет ли до эскалации? Никто точно не может ответить на этот вопрос <...> Самое важное — сохранить спокойствие до последнего момента, не дать себя спровоцировать, не поддаваться на провокации. Быть вместе и быть рядом с Украиной", — отметил он.