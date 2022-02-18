Ситуация вокруг Украины приближается к критической точке - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что напряженность вокруг Украины нарастает. По его словам, ситуация приближается к критической отметке, сообщает Лента.Ру.

Политик отметил, что на линии соприкосновения c "ЛДНР" последнее время наблюдаются постоянные вооруженные столкновения.

"Видно, что ситуация приближается к точке, которую все боятся, которую можно считать критической" , — сказал он.

Дуда отметил, что между странами НАТО нет никаких противоречий. Он добавил, что в настоящее время постоянно ведется диалог с Россией.

"Но возможности, что явно видно, все больше исчерпываются" , — сказал он.

Президент Польши заявил, что Россия собрала "огромную военную силу, невиданную со времен Второй мировой войны, вокруг границ Украины и в Белоруссии". По его словам, украинские власти ведут себя ответственно и избегают провокаций.