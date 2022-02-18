Не спешат "эвакуироваться": появилось видео из ночного клуба Донецка

В сети появилось видео из ночного клуба в Донецке. На кадрах видно, как молодежь зажигает под громкую музыку и не спешит эвакуироваться, сообщает Обозреватель.

Ответный ролик опубликовали в Instagram-stories клуба "Чикаго". Судя по всему, молодые люди чувствуют себя беззаботно и не боятся "наступления ВСУ", о котором заявляют "руководители ЛДНР".

Напомним: 18 февраля в "Л/ДНР" заявили о срочной эвакуации населения "республик" на территорию РФ, якобы из-за наступления Вооруженных сил Украины.

Людей начали вывозить уже с 19:00 18 февраля, не выпускают только мужчин старше 17 лет, так как они должны быть "мобилизированы". Около 21:00 первые автобусы с беженцами прибыли в Ростовскую область. 80 человек – женщин и детей, которые приехали тремя автобусами, якобы поселили в санаториях "Звезда" и "Спутник".