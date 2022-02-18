Жена Медведчука выехала из Украины

Оксана Марченко, жена нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, спешно покинула Украину. Она выехала в Беларусь на автомобиле около 19:00 в пятницу, 18 февраля, сообщает Обозреватель.

Об этом изданию стало известно от собственных источников. Также они предоставили соответствующее видео.

Автомобиль, на котором передвигалась Марченко.

Марченко пересекла государственную границу в сопровождении нескольких мужчин, вероятно, охранников, через пропускной пункт в Черниговской области в Беларусь.

Оксана Марченко прикрывала свое лицо.

Два автомобиля "Тойота" перед тем как покинуть территорию Украины были тщательно проверены.