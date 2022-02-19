19 февраля 2022 - какой сегодня праздник, приметы и именинники

В этот день в мире отмечаются День смешивания разных красок, Всемирный день защиты морских млекопитающих или День китов, День орнитолога, Международный день перетягивания каната, День рождения синоптической карты, сообщает УНИАН.

В США - День памяти сражения за Иводзиму, День женского сердца, День попечителей, День предотвращения плагиата, День мятного шоколада, День соуса тартар, День ресниц, в Армении - День дарения книг, в Туркменистане - День флага, в Мексике - День армии, в Индии - Праздник "Шиваджи Джаянти", в Непале - День демократии, в Румынии - День Константина Бранкузи, в Кыргызстане - День сотрудника финансовой полиции, в Болгарии - День Васила Левского.

Памятные даты 19 февраля, годовщины и события

В 1841 году, выполняя рейс из Ливерпуля в Нью-Йорк, близ Англии потерпел кораблекрушение американский парусник "Govener Fenner". Погибли 122 человека.

19 февраля 1855 года – День рождения синоптической карты. История события такова: директор Парижской обсерватории Урбен Леверье (1811-1877), астроном-теоретик, потрясший весь мир открытием в 1846 году восьмой планеты Солнечной системы Нептуна, представил Парижской академии наук оперативную карту погоды в Европе на интервал времени между 9 и 10 часами утра того же дня. Первая в истории науки синоптическая карта, составленная по погодным данным, присланным в Париж телеграфом из ряда европейских городов, положила начало Всемирной службе погоды.

Работа Леверье доказала, что с помощью синоптических карт можно предсказать возникновение природных катаклизмов. На первой карте были нарисованы линии равного давления-изобары, и обнаружилось, что они имеют замкнутую форму и очерчивают области высокого и низкого давления, и именно они формируют погоду. Современная синоптическая карта хоть и сильно отличается от своей прабабушки по насыщенности и наглядности, но суть ее осталась прежней.

В 1878 году американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал фонограф. Это изобретение стало началом эры аудиозаписи. Главная заслуга прибора заключалась в том, что звук, записанный на фольге, можно было воспроизвести. Первые записи представляли собой углубления на поверхности фольги, сделанные движущейся иглой. Фольга размещалась на цилиндре, вращающемся при воспроизведении звука. Стоило устройство 18 долларов. Публичная демонстрация прибора сразу сделала Эдисона знаменитым. Многим воспроизведение звука показалось волшебством, поэтому некоторые окрестили Эдисона "волшебником из Менло Парк".

Сам Эдисон был настолько поражен открытием, что сказал: "Никогда я еще не был так ошеломлен в моей жизни. Я всегда боялся вещей, которые работают с первого раза". Большой заслугой Эдисона следует признать и то, что он догадался увековечить речь великих людей своего времени, разослав первую партию фонографов знаменитостям современности. Эдисон получил в США 1093 патента и около 3 тысяч - в других странах мира.

Он также усовершенствовал телеграф, телефон, киноаппаратуру, разработал один из первых коммерчески успешных вариантов электрической лампы накаливания. Именно он предложил использовать в начале телефонного разговора слово "алло". В 1928 году награжден высшей наградой США - Золотой медалью Конгресса. Член Национальной академии наук США.

В 1964 году на экраны Франции вышел фильм режиссера Жака Деми "Шербурские зонтики" с Катрин Денев в главной роли.

В 2008 году лидер Кубы Фидель Кастро объявил о своем уходе из большой политики.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 19 февраля чтит память епископа Вукола Смирнского. В народе день назвали Вукол Телятник или Жуколы. Это связано с тем, что в данный период времени часто телились коровы.

Что сегодня нельзя делать

Не давайте ничего в долг. Также нежелательно принимать важные решения - можете попасть в тупиковую ситуацию. А от различных рисков и авантюр лучше вовсе отказаться. Запрещено гладить только что родившегося теленка по спине – он может заболеть.

Приметы на 19 февраля

день теплый - март будет холодным;

сильный мороз - лето будет сухим и жарким.

19 февраля именины

Именины у Анатолия, Варсонофия, Василия, Ивана, Александра, Дорофеи, Кристины, Дмитрия, Иулиана, Максима, Марфы, Марии и Арсения.