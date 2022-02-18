Лидеры НАТО и ЕС призвали РФ к немедленной деэскалации
Президент США Джо Байден провел в пятницу телефонные переговоры с лидерами ЕС и НАТО. Стороны призвали Россию к немедленной деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
"В телефонном разговоре с американским и трансатлантическими лидерами обсуждались последние события вокруг России и Украины. Призвали к немедленной деэскалации на фоне тревожных сообщений. ЕС привержен дипломатии и един в поддержке Украины", - написал Мишель в Twitter.
Также о разговоре сообщил в Twitter и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Хороший телефонный разговор с Джо Байденом и трансатлантическими лидерами о продолжающемся кризисе безопасности в Украине и вокруг нее. Мы продолжаем наши дипломатические усилия и согласны с тем, что любая дальнейшая агрессия со стороны России будет стоить дорого", - заявил генсек альянса.