Лидеры НАТО и ЕС призвали РФ к немедленной деэскалации

Президент США Джо Байден провел в пятницу телефонные переговоры с лидерами ЕС и НАТО. Стороны призвали Россию к немедленной деэскалации ситуации вокруг Украины.﻿ Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

"В телефонном разговоре с американским и трансатлантическими лидерами обсуждались последние события вокруг России и Украины. Призвали к немедленной деэскалации на фоне тревожных сообщений. ЕС привержен дипломатии и един в поддержке Украины" , - написал Мишель в Twitter.

Также о разговоре сообщил в Twitter и генсек НАТО Йенс Столтенберг.