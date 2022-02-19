Байден сказал, стоит ли Зеленскому ехать на Мюнхенскую конференцию

Президент Украины Владимир Зеленский должен самостоятельно принять решение, следует ли лететь в период вызовов на Мюнхенскую конференцию.﻿ Об этом на брифинге 18 февраля сказал президент США Джо Байден, сообщает Деловая столица.

"Он сам должен принять это решение. Я говорил с Зеленским больше десятка раз — возможно даже больше. В наработке дипломатического решения, возможно, это мудрое решение — так сделать (полететь из Украины в Мюнхен - ред.). Но он должен его принять" , — отметил глава Белого дома.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля выступит на Мюнхенской конференции безопасности. В Белом доме опасаются, что отсутствием главы государства может воспользоваться президент России Владимир Путин.