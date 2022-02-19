В Германии не видят подтверждений подготовки наступления ВСУ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала призывы к мирному населению ОРДЛО главарей так называемых "ЛНР" и "ДНР" "эвакуироваться" в Россию, сообщает Новое время.

В заявлении главы МИД говорится, что в Германии не видят причин утверждать, что украинская армия готовит силовые операции. Бербок призвала Россию повлиять на боевиков.

"Обратили внимание на заявление лидеров „самопровозглашенных народных республик“ Донецкой и Луганской областей об эвакуации жителей региона в Россию в качестве так называемой меры предосторожности в ожидании возможного украинского нападения. Мы не видим никаких доказательств в поддержку этих утверждений и призываем Россию использовать свое влияние на „самопровозглашенные республики“, призывая к сдержанности и способствуя деэскалации" , — заявила глава МИД.

На фоне стягивания российских войск к границе Украины боевики 17 февраля резко увеличили количество обстрелов на Донбассе: с начала года штаб ООС обычно фиксировал от двух до пяти нарушений режима тишины, а 17 февраля враг произвел 60 обстрелов.

По данным штаба Операции Объединенных сил, с начала суток до 17:00 пятницы, 18 февраля, вооруженные формирования РФ 53 раза открывали огонь.

Боевики объявили об эвакуации жителей оккупированных территорий якобы из-за того, что ВСУ готовят «наступательную операцию». В руководстве Украины это опровергли и подчеркнули, что не планируют и не будут проводить наступательную операцию.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины заявили, что «эвакуация» жителей ОРДЛО выглядит как подготовка к провокации, так как реальных причин для эвакуации нет.

18 февраля росСМИ сообщили о взрыве автомобиля в центре оккупированного Донецка. В Центре стратегических коммуникаций считают это сознательной провокацией боевиков.