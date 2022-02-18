В РФ отреагировали на обращение Байдена по Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала обращение президента США Джо Байдена по ситуации вокруг Украины, сообщает Лента.Ру.
Она написала об этом в своем Telegram-канале. Представитель российского МИД привела заявление Байдена, в котором он сказал, что российские войска практически окружили Украину.
"Надо было добавить: "Россия опасно придвинулась к границам НАТО" Самое чудовищное — ни слова об истинном положении дел гражданского населения в Донбассе. Нет людей, нет проблем?", — написала Захарова.