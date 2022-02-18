В РФ отреагировали на обращение Байдена по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала обращение президента США Джо Байдена по ситуации вокруг Украины, сообщает Лента.Ру.

Она написала об этом в своем Telegram-канале.﻿ Представитель российского МИД привела заявление Байдена, в котором он сказал, что российские войска практически окружили Украину.