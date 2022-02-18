Россия готова встать на защиту жителей "ЛДНР" - глава Госдумы

Глава нелегитимной Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия готова защищать жителей "ДНР" и "ЛНР". Он также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот якобы "провоцирует начало большой войны", сообщает Обозреватель.

Об этом говорится в Telegram-канале Володина. Кроме того, он обвинил Киев, что тот якобы "не выполняет Минские соглашения".

"Россия войны не хочет. Об этом неоднократно говорил ранее и говорит сегодня наш президент Владимир Путин. Но если возникнет угроза жизни граждан РФ и соотечественников, проживающих в "ДНР" и "ЛНР", наша страна встанет на их защиту" , – сказал он.

Представитель страны-агрессора обвинил украинского президента в "провоцировании войны" и заявил, что политик это делает, заручившись поддержкой западных стран.

Володин сказал, что информация, поступающая из "ДНР" и "ЛНР", очень тревожная. Также он считает, что вина за эвакуацию жителей Донбассе лежит на Украине – якобы из-за обстрелов.

Скриншот Telegram-канала Вячеслава Володина