Макрон проведет переговоры с Зеленским и Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен провести телефонные переговоры с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Они запланированы на выходные, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Отмечается, что в субботу Макрон проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В воскресенье запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает BFM TV.

Ранее, президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор 15 февраля. Лидеры договорились проверить заявления России об отводе своих войск от границ Украины.