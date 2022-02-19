Байден заявил, что США не будут отправлять войска в Украину

Президент США Джо Байден заявил, что государство не будет посылать своих военных в Украину и напомнил о помощи, предоставленной Соединенными Штатами, сообщает Деловая столица.

"США готовы оберегать, защищать принцип коллективной безопасности. Мы также не будем присылать военных в Украину для участия, для проведения каких-либо военных действий, но мы поддерживаем Украину: 460 миллионов долларов безопасности — от "Джавелинов" до боеприпасов. Также 100 миллионов долларов – это гуманитарная поддержка Украины" , – сказал Байден на брифинге в Белом доме.

Он также напомнил о суверенных гарантиях США до 1 млрд дол.