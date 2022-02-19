Витренко заявил о непричастности Украины ко взрыву в Луганске

Витренко заявил о непричастности Украины ко взрыву в Луганске
Фото: Юрий Витренко

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил о непричастности Украины ко взрыву на газопроводе в Луганске, информацию о котором начали распространять российские СМИ. 

Украина в 2014 году потеряла контроль над этим газопроводом, отметил он.

"Он был еще тогда отсоединен от объединенной газотранспортной системы Украины, он не используется для транзита, для поставок газа в Украину… Мы также убеждены, что Украина не имеет никакого отношения к тому, что происходит сейчас на этом газопроводе", — написал Витренко на своей странице в Facebook.
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