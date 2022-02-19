Витренко заявил о непричастности Украины ко взрыву в Луганске

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил о непричастности Украины ко взрыву на газопроводе в Луганске, информацию о котором начали распространять российские СМИ.

Украина в 2014 году потеряла контроль над этим газопроводом, отметил он.