Витренко заявил о непричастности Украины ко взрыву в Луганске
Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил о непричастности Украины ко взрыву на газопроводе в Луганске, информацию о котором начали распространять российские СМИ.
Украина в 2014 году потеряла контроль над этим газопроводом, отметил он.
"Он был еще тогда отсоединен от объединенной газотранспортной системы Украины, он не используется для транзита, для поставок газа в Украину… Мы также убеждены, что Украина не имеет никакого отношения к тому, что происходит сейчас на этом газопроводе", — написал Витренко на своей странице в Facebook.