ОБСЕ потребовала доступ к районам обстрелов на Донбассе

Миссия ОБСЕ уточняет заявления и сообщения о нарушениях на Донбассе. Наблюдатели призвали обеспечить беспрепятственный доступ к районам обстрелов. ﻿Об этом говорится в заявление миссии ОБСЕ в Украине, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Миссия констатировала резкое повышение интенсивности боевых действий вдоль линии соприкосновения на востоке Украины до уровня нарушений режима прекращения огня, аналогичного тому, что наблюдался до вступления в силу договоренности о мерах по его усилению в июле 2020 года.

"На фоне повышенной напряженности Миссия вновь обращается к сторонам с призывом неукоснительно соблюдать все взятые на себя обязательства, а также предпринять все необходимые шаги для обеспечения снижения уровня напряженности и незамедлительной деэскалации" , - говорится в сообщении.

Ранее главный наблюдатель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик заявил, что организация продолжит работу, несмотря на отзыв некоторыми странами своих наблюдателей.