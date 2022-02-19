ВОЗ предупредила о рисках появления более опасного COVID-штамма

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о возможности появления более опасного штамма коронавирусной инфекции, сообщает Лента.Ру.

Гебрейесус подчеркнул, что на сегодняшний день в мире «идеальные условия» для возникновения более заразного и опасного варианта COVID-19. Он отметил, что широкий охват вакцинацией населения в некоторых странах и тот факт, что омикрон-штамм вызывает менее тяжелое течение заболевания, привели к появлению «опасного нарратива о том, что пандемия закончилась». Однако, по его словам, это не так.

При этом Гебрейесус отметил, что у мирового сообщества на данный момент есть «инструменты и ноу-хау» для того, чтобы покончить с пандемией коронавирусной инфекции в текущем году в качестве «глобальной чрезвычайной ситуации».