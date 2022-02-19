Весь транспортный периметр Киева покрыли камерами

В украинской столице установили 256 камер наблюдения за выездом и въездом в город. Об этом заявил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель главы КГГА Петр Оленич, сообщает UBR.

"256. Столько камер установлено по транспортному периметру города, и именно это я обещал в конце [прошлого] года. В первую очередь – это наша с вами безопасность, являющаяся приоритетом для мэра Киева Виталия Кличко" , – написал заместитель главы КГГА на своей странице в Facebook.

Также Оленич отметил, что за последние три дня количество выездов автомобилей из Киева составило 715 тыс. раз. На прошлой неделе за аналогичный период из города выехало 705 тыс. машин. В то же время, количество въездов в украинскую столицу тоже не изменилось, если сравнивать с предыдущей неделей.

Основываясь на приведенных данных, замглавы Киевской городской государственной администрации утверждает, что массового выезда из столицы не зафиксировано и наблюдаемые колебания находятся в пределах нормы.

Он подчеркнул, что сведения удалось получить благодаря тому, что все выезды и въезды в Киев покрыты системой видеонаблюдения.