Трюдо обсудил с испанским премьером Украину

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил ситуацию на востоке Украины с главой испанского правительства Педро Санчесом, сообщает Интерфакс-Украина.

"Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Украине и поделились своими опасениями по поводу агрессивных и дестабилизирующих действий России в стране и вокруг нее. Они подчеркнули важность дипломатического урегулирования нынешней напряженности и отметили свою общую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины" , - информирует сайт канадского правительства.

Трюдо подчеркнул силу и единство Североатлантического союза, а также важность постоянной координации и диалога между союзниками и партнерами. Лидеры подчеркнули, что любое дальнейшее военное вторжение (РФ – ред.) в Украину будет иметь серьезные последствия, в том числе за счет скоординированных санкций.

Стороны отметили важность предстоящего саммита лидеров Организации Североатлантического договора (НАТО), который пройдет в Испании в июне 2022 года и обсудили необходимость совместной работы прогрессивных лидеров в защиту демократических ценностей.