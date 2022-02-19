Германия приводит к повышенной боеготовности войска в НАТО

Войска Германии, входящие в состав сил быстрого реагирования НАТО, будут приведены в состоянии повышенной боевой готовности, что сократит сроки их развертывания для защиты восточноевропейских союзников в случае эскалации напряженности в отношениях с Россией. Об этом заявило Минобороны ФРГ, сообщает Интерфакс-Украина.

"Повышенная готовность к развертыванию позволяет НАТО в случае дальнейшей эскалации со стороны России гарантирует надлежащую уверенность, в частности, нашим восточноевропейским союзникам в том, что их территории защищены" , - говорится в заявлении министерства.

О приведении в состояние повышенной боевой готовности сил альянса завил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он назвал эту меру "оборонительной", и не создающей угрозу России.