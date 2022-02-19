Байден оценил риски применения Путиным ядерного оружия

Президент США Джо Байден заявил, что глава Кремля Владимир Путин не может рассматривать возможность применения ядерного оружия, сообщает Новое время.

"Я не считаю, что он даже отдаленно рассматривает применение ядерного оружия" , — заявил Байден.

Так президент США Джо Байден отреагировал на военные учения 19 февраля в России, где будут задействованы баллистические ракеты.

Глава Белого дома считает, что учениям Путин «хочет убедить мир, что способен изменить динамику в Европе».

На субботу, 19 февраля, Минобороны РФ запланировало военные маневры сил стратегического сдерживания. Маневры будут проходить под руководством главы Кремля Владимира Путина.

Речь идет об учениях, в которых будет задействована так называемая «ядерная триада» (стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы).