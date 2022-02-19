В NASA нашли 10 потерянных планет: что о них известно

С начала 2022 года американское космическое агентство NASA обнаружило уже 10 новых экзопланет, которые находятся за пределами нашей Солнечной системы. Начиная с 1980-х годов специалистами были выявлены тысячи подобных космических тел, сообщает Обозреватель.

Как этом свидетельствуют данные NASA, такие планеты представляют большой интерес для ученых. Помимо того, что они являются потенциальными местами внеземной жизни, они также дают возможность лучше понять эволюцию Вселенной.

Согласно базе данных экзопланет NASA, из десяти, обнаруженных в этом году, шесть по размерам больше знакомого нам Юпитера.

На многих планетах жизнь невозможна, поскольку они являются газовыми гигантами. Источник: Unsplash

Среди них HD 69123 B, которая в три раза больше газового гиганта и находится на расстоянии 245 световых лет от Земли. По данным американских астрономов, эта планета вращается вокруг звезды К-типа, и ей требуется более трех лет, чтобы совершить каждое путешествие вокруг своего хозяина.

Астрономы также обнаружили несколько меньших экзопланет.

Среди них LTT 1445 A с, которая в полтора раза больше Земли. Специалисты описывают планету, как "каменистую". Чтобы совершить полный оборот вокруг звезды М-типа, планете требуется немногим более трех дней.

К настоящему времени в NASA заявили об обнаружении почти 5000 экзопланет, разбросанных по 3600 звездным системам на разном расстоянии от нас.

"Они бывают всех форм и размеров, включая газовых гигантов, ледяные миры, подобные Нептуну, и так называемые Суперземли" , – пишет The Sun, называя такие планеты "потерянными".

Астрономы обнаружили новые гигантские планеты. Источник: Unsplash

Среди обнаруженных недавно также есть LTT 1445 A. Она имеет массу выше, чем у нашей планеты, и ниже массы ледяных гигантов Урана и Нептуна и относится к классу Суперземли (класс планет, масса которых превышает массу Земли, но значительно меньше массы газовых гигантов).

Отметим, открытие первой планеты, вращающейся вокруг звезды, подобной Солнцу, было подтверждено в 1995 году, и с тех пор технологии для их обнаружения стремительно развивались.

Многие из экзопланет в базе данных NASA были обнаружены с помощью космических телескопов Kepler и TESS.