У Зеленского отреагировали на заявления Байдена о планах Путина

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина воспользуется шансом для дипломатии. Однако никто не знает, "какие мысли в голове" у президента России Владимира Путина, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Как информирует CNN, Подоляк отметил, что позиция президента США Джо Байдена, несомненно, основана на информации разведывательного сообщества, заявив, что "это не вопрос согласия или несогласия с заявлениями".

Однако, отметил Подоляк, "следует обратить внимание на более важный смысл в словах президента Байдена: он подтвердил, что шанс для дипломатии все же есть. И мы воспользуемся этим шансом".

Другой высокопоставленный украинский чиновник сообщил CNN, что президент Украины Зеленский все еще планирует отправиться в Мюнхен и вернуться в тот же день. Но он отметил, что "ситуация с безопасностью будет оценена утром".

Комментарии Подоляка последовали за президентом Байденом, заявившим, что он убежден, что президент России Владимир Путин принял решение о вторжении в Украину.