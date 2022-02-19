РФ может напасть на Украину в любой момент - генсек НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о наибольшей со времен холодной войны концентрации войск в Европе, сообщает Лента.Ру.

Он выразил обеспокоенность в связи с ситуацией на границе России и Украины. По его словам, сложная ситуация для европейской безопасности связана с размещением войск на границе с Украиной, а также агрессивной риторикой.

"Не может быть никаких сомнений в том, что сейчас мы наблюдаем наибольшую концентрацию вооруженных сил в Европе со времен окончания холодной войны" , — сказал Столтенберг.

Он добавил, что сейчас не видно никаких признаков деэскалации ситуации вокруг Украины, напротив, происходит наращивание численности российских войск. Он также высказал мнение, что Россия в состоянии напасть без какого-либо предупреждения.