РФ может напасть на Украину в любой момент - генсек НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о наибольшей со времен холодной войны концентрации войск в Европе, сообщает Лента.Ру.
Он выразил обеспокоенность в связи с ситуацией на границе России и Украины. По его словам, сложная ситуация для европейской безопасности связана с размещением войск на границе с Украиной, а также агрессивной риторикой.
"Не может быть никаких сомнений в том, что сейчас мы наблюдаем наибольшую концентрацию вооруженных сил в Европе со времен окончания холодной войны", — сказал Столтенберг.
Он добавил, что сейчас не видно никаких признаков деэскалации ситуации вокруг Украины, напротив, происходит наращивание численности российских войск. Он также высказал мнение, что Россия в состоянии напасть без какого-либо предупреждения.
"Они могут начать атаку в любой момент и без предупреждения. Это точно, мы это знаем", — заявил генсек НАТО.