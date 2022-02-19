Глава Пентагона не считает блефом планы по вторжению РФ

Министр обороны США Ллойд Остин не считает блефом планы России по вторжению в Украину. Москва подготовила силы для на нападения, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Как передает ABC News, по словам главы Пентагона, вблизи границы с Украиной "размещено все, что нужно для успешного вторжения".

"Не думаю, что это блеф. Если бы они перемещали войска в гарнизоны, мы бы не видели в этом регионе всего, что мы видим, - не только боевые вооружения, но также средства логистической и медицинской поддержки, боевую авиацию" , - заявил Остин.

При этом он повторил заявление, что "атака может произойти в короткие сроки".

Ранее в Пентагоне завили, что почти половина российских сил находится на ударных позициях. Так же он отметил, что Россия продолжает переброску военных к границе.