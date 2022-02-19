Украина не намерена продвигаться на Донбасс силовым путем – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина не намерена продвигаться на оккупированные территории силовым путем, и стремится к миру, сообщает Интерфакс-Украина.

"Происходящее сейчас на Донбассе – это попытка России спровоцировать наши Вооруженные силы на соответствующие действия, но Украина хочет мира и не намерена продвигаться на оккупированные территории силовым путем" , - сказано в сообщении.

Вместе с тем Данилов отметил, что Украина готова для деэскалации военного конфликта вести переговоры с РФ, но не с поддерживаемыми ею формированиями в ОРДЛО. По его мнению, диалог с лидерами боевиков – это "пустая трата времени".

"Мы не можем вести переговоры с людьми, не принимающими никаких самостоятельных решений – все решения принимаются только в Москве. Вы знаете, что Владимир Александрович Зеленский сделал заявление, что он в любое время готов встретиться с Путиным для того, чтобы проводить эти переговоры. Сегодня, к сожалению, они отказываются от этих переговоров" , – сказал он.

Также Данилов подчеркнул, что Украина выступает за выполнение Минских соглашений по определенной логике, а не так, как хочет Россия.