В ОП анонсировали начало строительства Музея Майдана

В Офисе президента рассчитывают завершить строительство Музея Революции Достоинства в конце 2023 года, а работы начнутся уже этим летом. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, сообщает Украинская правда.

﻿﻿Отмечается, что летом начнутся подготовительные работы на участке, по которому нет арестов, а осенью начнется строительство Музея.

"Мы поставили своей целью, что осенью этого года строительство Музея Революции Достоинства начнется. Такие сроки определил президент Украины Владимир Зеленский. Все процессы ускорены, проведен тендер на разработку проектно-сметной документации. Летом начнем подготовительные работы на участке, по которому нет арестов. К концу 2023 года все работы должны быть завершены" , - написал Тимошенко в Facebook.

Планируется построить три основных центра комплекса: Мемориал Героев Небесной сотни, Музей Майдана и Дом свободы.