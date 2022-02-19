Контрразведка Британии сообщила о попытках шпионажа за страной

Глава британской службы контрразведки MI-5 Кен Маккаллум заявил, что экспертов его ведомства шпионская деятельность в стране начинает беспокоить не меньше, чем терроризм. Другие государства пытаются оказать влияние на британскую "экономику, демократию, общество", пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Как сообщает Daily Mail, глава контрразведки отметил, что каждый понедельник проводит совещание руководящей команды, которая концентрируется на угрозах стране.

"На протяжении последних лет мы, к сожалению, стали свидетелями мощного возрождения ряда угроз, шпионажа и вмешательства в дела Великобритании со стороны ряда влиятельных государств" , - сказал глава MI-5.

При этом он не назвал никаких конкретных стран.

Ранее, британское правительство выступило с заявлением о том, что к кибератакам на украинский финансовый сектор причастна российская разведка. В заявлении говорится, что Британия полностью поддерживает Украину перед лицом российской агрессии.