Исследователи рассказали, как питание влияет на продолжительность жизни

Науке давно известно о положительном влиянии разных групп продуктов на организм человека. Однако только недавно специалисты смогли подсчитать, сколько именно лет может добавить полезная еда, сообщает Обозреватель.

Большинству из нас известно, какие блюда полезны, а каких следует избегать. Так, ограничение потребления красного мяса и обработанных продуктов может привести к улучшению общего состояния организма и снизить риск развития диабета II типа или сердечных заболеваний.

Однако недавно ученым удалось смоделировать влияние диеты на продолжительность жизни. Так, если бы двадцатилетний мужчина соблюдал рацион на основе овощей, фруктов и растительных белков, его жизнь могла бы длиться на 13 лет дольше. Для женщин этот показатель в одинаковых условиях составляет еще плюс 10 лет.

Исследователи убеждают, что сменить питание на более полезное возможно в любом возрасте. Хотя наибольшей продолжительности жизни можно достичь, если начать смолоду, однако отказ от вредных привычек пригодится и людям среднего и пожилого возраста, ведь он поможет бороться с избыточным весом и предотвращать серьезные заболевания, которые могут сократить жизнь.