РФ выделила 5 млрд рублей на выплаты эвакуированным из ОРДЛО

Власти РФ выделили Ростовской области 5 млрд рублей (около 1,75 млрд гривен) для выплат эвакуированным из ОРДЛО. Об этом сообщает российский "Интерфакс﻿", ссылаясь на заявление первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова.

"Информирую, что 5 млрд рублей федеральных средств пришли в Ростовскую область… Создан оперативный штаб, закреплены заместители губернатора за позициями" , - заявил Гуськов.

Российский чиновник также добавил, что в регион ночью через пункты пропуска прибыли 1 157 человек, в том числе 353 ребенка.