РФ выделила 5 млрд рублей на выплаты эвакуированным из ОРДЛО
Власти РФ выделили Ростовской области 5 млрд рублей (около 1,75 млрд гривен) для выплат эвакуированным из ОРДЛО. Об этом сообщает российский "Интерфакс", ссылаясь на заявление первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова.
"Информирую, что 5 млрд рублей федеральных средств пришли в Ростовскую область… Создан оперативный штаб, закреплены заместители губернатора за позициями", - заявил Гуськов.
Российский чиновник также добавил, что в регион ночью через пункты пропуска прибыли 1 157 человек, в том числе 353 ребенка.