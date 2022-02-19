Разведка Украины сообщает о минировании россиянами объектов в "ДНР"

Главное управление разведки Министерства обороны Украины выступило с официальным заявлением о возможных провокациях на Донбассе со стороны российских оккупантов. Заявление опубликовано службой по связям с общественностью ГУР МО, сообщает Зеркало недели.

"Служба связей с общественностью ГУР МО Украины уполномочена заявить, что военная разведка Украины располагает информацией о минировании российскими спецслужбами ряда объектов социальной инфраструктуры в Донецке с целью их дальнейшего подрыва. Эти меры преследуют цель дестабилизировать ситуацию на временно оккупированных территориях нашего государства и создать основания для обвинения Украины в терактах. Служба связей с общественностью ГУР МО Украины призывает дончан не выходить из домов и не пользоваться общественным транспортом" , — говорится в заявлении разведки на официальной странице Facebook.

Ранее с подобным предупреждением выступил главнокомандующий ООС Александр Павлюк. По его словам, боевики на Донбассе осуществляют скопление мирного населения под видом эвакуации для проведения террористических актов. Оккупанты планируют обвинить украинских военных в их гибели.