Изменились правила вылета чартеров из Украины

Власти Украины изменили правила вылета чартеров из украинских аэропортов. Теперь для выполнения полетов при подаче заявки придется указать дополнительную информацию, а рассмотрение самой заявки может занять неделю, сообщает Корреспондент.

Соответствующее решение приняла Государственная авиационная служба Украины. Его причиной стало получение ГАСУ письма Службы безопасности Украины по согласованию авиарейсов.

Решением предусмотрены следующие меры: украинские и иностранные эксплуатанты, которые планируют выполнение и с Украины нерегулярных международных и внутренних полетов, будут обязаны предоставлять дополнительную информацию при подаче заявки на выполнение нерегулярных международных и внутренних полетов.

В заявке должна быть указана цель полета, серийный (заводской) номер воздушного судна, информация о пассажирах таких рейсов, включающая фамилию, имя пассажира, его пол, гражданство, дату рождения, серия, номер документа, удостоверяющего личность.