Журналисты зафиксировали переброску на границу российских танков и вертолетов

Журналисты зафиксировали переброску на границу российских танков и вертолетов

Россия перебросила вертолеты и боевую группу с танками на границу с Украиной. Новые спутниковые снимки обнародовала американская компания Maxar Technologies, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Новые спутниковые снимки, опубликованные журналистом BuzzFeed News Кристофером Миллером в Twitter, показывают значительное увеличение количества российских вертолетов вблизи границы с Украиной.

По оценке Maxar, на аэродром Миллерово, который расположен в 16 км от границы с Украиной, переброшено новое вертолетное подразделение и боевая группа, состоящая из танков, бронетранспортеров и вспомогательной техники.

Миллерово находится недалеко от участка границы с Украиной, который контролируется боевиками "ЛДНР".

Чуть севернее было развернуто подразделение возле Валуек, примерно в 27 км к востоку от границы с Украиной. Около 20 вертолетов остаются развернутыми возле Белгорода.

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