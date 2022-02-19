ООС: боевики размещают артиллерию возле жилых домов

В зоне проведения операции Объединенных сил сегодня по состоянию на 22.00 оккупанты 65 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 51 - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Такие данные предоставила пресс-служба ООС, сообщает Укринформ.

В частности, противник задействовал артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, вооружение боевой машины пехоты и крупнокалиберные пулеметы, передает пресс-служба ООС в Фейсбуке.

"Особенно циничным был обстрел КПВВ "Счастье" на котором находилась гуманитарная колонна Управления Верховного Комиссара ООН. Враг применил минометы калибра 82 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Пострадавших гражданских лиц и личного состава КПВВ нет" , - говорится в сообщении.

Кроме того, противник коварно ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов.

"Такими действиями враг пытается заставить подразделения Вооруженных сил Украины открывать ответный огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в обстрелах мирных жителей" , - говорится в сообщении.

В пресс-службе ООС отмечают, что Объединенные силы не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы Международного гуманитарного права.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага.