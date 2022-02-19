Вокруг Украины находятся около 190 тыс военных РФ - США в ОБСЕ

Россия сосредоточила у границы с Украиной и на временно оккупированных украинских территориях до 190 тыс. военнослужащих.﻿ Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер во время совместного заседания Постоянного совета и Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ в пятницу в Вене, сообщает Укринформ.

"Мы оцениваем, что Россия, вероятно, собрала от 169 тыс. до 190 тыс. личного состава в Украине и вокруг нее, по сравнению с примерно 100 тысяч по состоянию на 30 января. Эта оценка включает военные части вдоль границы, в Беларуси и в оккупированном Крыма; Нацгвардию РФ и другие подразделения внутренней безопасности, дислоцированные в этих районах; и управляемые Россией силы на востоке Украины" , - заявил Карпентер.

Американский дипломат также указал на то, что Россия заявила о широкомасштабных военно-морских учениях в Черном море, Балтийском море и Арктике. "Россия публично заявила, что только в учениях в Черном море участвуют более 30 кораблей, и мы считаем, что десантные корабли Северного и Балтийского флотов были направлены в Черное море для пополнения сил в регионе", – добавил Карпентер.

Как заявил американский посол, нынешняя мобилизация Россией войск является самой большой в Европе со времен Второй мировой войны. Однако Россия отказалась участвовать в совместном заседании двух директивных органов ОБСЕ, чтобы пролить свет на беспрецедентное наращивание войск РФ. При этом Москва прибегает к распространению дезинформации и лжи и "старается цинично изобразить Украину, НАТО и США как агрессоров, в то же время располагая мощными ударными силами и угрожая вторжением к своему соседу".

По словам Карпентера, Россия также "намерена создать повод для оправдания вторжения в Украину".

"Мы располагаем информацией из многих источников, содержащих подробную информацию об усилиях России сфабриковать так называемые "украинские провокации" и создать публичную версию для оправдания российского вторжения" , - заявил американский посол.

Он добавил, что российское правительство планирует устроить сфабрикованное нападение якобы украинских военных на суверенную территорию РФ или русскоязычных людей в ОРДЛО, чтобы оправдать военные действия против Украины.

Карпентер подчеркнул, что российский фальшивый нарратив о якобы спланированной Украиной "эскалации", который не находит никаких доказательств в отчетах СММ ОБСЕ, должен быть решительно отвергнут.

"Мы должны сохранять бдительность относительно возможного проведения "операции под чужим флагом" с целью оправдания нападения, и остерегаться ложных заявлений о "геноциде", которые инструментализуют термин, который никогда не следует воспринимать легкомысленно в этом зале" , - добавил он.

На этом фоне глава миссии США в ОБСЕ заявил, что в целях развеяния беспокойства со стороны стран-участниц относительно необычной военной деятельности РФ в прилегающих к Украине районах Москва должна ответить на ряд конкретных вопросов по этому поводу, которые были распространены в информационной системе ОБСЕ. Кроме того, американская миссия выступила с рядом рекомендаций в РФ, которые должны быть выполнены в качестве немедленных шагов по снижению деэскалации ситуации.