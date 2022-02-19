Курс валют НБУ на 19 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 19 февраля 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 18 февраля, остается стабильным на уровне 28.30 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 19 февраля 2022 года.

Евро не изменился, и его курс составил 32.20 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 19 февраля 2022 года.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.74 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 19 февраля 2022 года.

Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 38.56 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 19 февраля 2022 года.

Курс швейцарского франка не изменился и составил 30.74 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 19 февраля 2022 года.

Курс польского злотого остается стабильным на уровне 7.15 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 19 февраля 2022 года.