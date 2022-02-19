Курс валют НБУ на 19 февраля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 19 февраля 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 18 февраля, остается стабильным на уровне 28.30 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 19 февраля 2022 года.
Евро не изменился, и его курс составил 32.20 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 19 февраля 2022 года.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.74 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 19 февраля 2022 года.
Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 38.56 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 19 февраля 2022 года.
Курс швейцарского франка не изменился и составил 30.74 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 19 февраля 2022 года.
Курс польского злотого остается стабильным на уровне 7.15 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 19 февраля 2022 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|28.300000
|EUR
|Евро
|32.196900
|RUB
|Рубль
|0.374010
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.560200
|CHF
|Швейцарский франк
|30.740800
|PLN
|Польский злотый
|7.151200