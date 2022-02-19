В Нигерии погибли 12 человек при взрыве бензовоза

В штате Огун на юго-западе Нигерии взорвался бензовоз, в результате взрыва погибли не менее 12 человек, сообщает Укринформ.

Представитель нигерийской правительственной комиссии рассказал журналистам BBC, что взрыв произошел, когда бензовоз столкнулся на шоссе Лагос-Ибадан с автобусом. Инцидент произошел с утра в пятницу. Сообщается, что большинство жертв погибли от взрыва, что сделало невозможным их идентификацию.

СМИ отмечает, что в Нигерии часто случаются ДТП из-за плохой дорожной инфраструктуры.