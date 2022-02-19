Ситуация на валютном рынке Украины остается контролируемой – НБУ

Валютный рынок Украины, как и ранее, чутко реагирует на изменение информационной среды, связанной с геополитическим напряжением. Однако ситуация остается контролируемой, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отметили в Национальном банке Украины, повышенный спрос на валютном рынке на этой неделе (14-18 февраля) по-прежнему обусловливался влиянием психологического фактора, связанного с ухудшением информационной среды. В то же время реакция участников рынка была умереннее, чем в январе 2022 года,

"НБУ придерживался режима плавающего курсообразования, при котором он лишь сглаживает чрезмерные колебания на рынке, а курс определяется балансом спроса и предложения" , - говорится в сообщении.

Так, на этой неделе с целью сглаживания чрезмерных колебаний и недопущения разбалансировки курсовых и инфляционных ожиданий НБУ продал на валютном рынке 503 млн долларов. В то же время в отдельные дни недели, когда предложение валюты преобладало над спросом на фоне уменьшения напряжения в информационной среде, НБУ выкупал валюту - всего 50 млн долларов. Чистая продажа валюты НБУ в период с 14 по 18 февраля составляет 453 млн долларов, сообщили в НБУ.

"Банковская система работает в штатном режиме и качественно выполняет функцию финансовой поддержки экономики и граждан. Продолжается рост портфеля розничных кредитов. Он является вполне сопоставимым с положительной динамикой 2021 года - без чрезмерной активности или существенного торможения" , - говорится в комментарии.

По данным НБУ, волатильность депозитов населения является умеренной и контролируемой. Она частично обусловлена реакцией на информационное давление, впрочем, не имеет никаких панических признаков и касается преимущественно текущих счетов, тогда как объем срочных депозитов с начала года был значительно стабильнее.

Напомним, Национальный банк Украины в течение недели 14-18 февраля 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 50,0 млн долларов и продал 503,0 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 453,0 млн долларов. За последнюю неделю курс доллара вырос на 1,1% с 28,03 на 14 февраля до 28,34 гривен за доллар на 21 февраля.