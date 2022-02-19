ОБСЕ не смогла подробно осмотреть детсад в Станице Луганской
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не смогли подробно осмотреть детский сад в Станице Луганской, который был обстрелян 17 февраля.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
"Команде СММ удалось провести оценку только с расстояния примерно в 50 м от северовосточного фасада и около 30 м от юго-западного фасада поврежденного здания, поскольку сотрудник правоохранительных органов не позволил наблюдателям приблизиться к месту происшествия, заявив, что ведется расследование", – заявили в ОБСЕ.
В то же время, наблюдателям все же удалось зафиксировать повреждения здания детского сада.
"Примерно в 20 м к юго-западу от двухэтажного здания детского сада наблюдатели видели воронку на детской площадке, а также следы (по оценке, от разлета осколков) на внутренней части бетонного ограждения вокруг здания. Также команда СММ видела пробоину (диаметром около 1 м), а также разбитое окно на фасаде северо-восточной стены здания детсада и 2 разбитых окна на северо-западной стене (на первом и втором этаже)", – отметили в отчете.
В СММ ОБСЕ добавили, что им не удалось определить тип примененного вооружения или направление огня.
Ранее в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ призывали обеспечить беспрепятственный доступ к районам обстрелов.
"На фоне повышенной напряженности Миссия вновь обращается к сторонам с призывом неукоснительно соблюдать все взятые на себя обязательства, а также предпринять все необходимые шаги для обеспечения снижения уровня напряженности и незамедлительной деэскалации", - говорится в сообщении.