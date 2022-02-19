До 50% российских войск уже готовы атаковать Украину – Sky News

От 40 до 50% сосредоточенных вокруг Украины российских войск уже готовы к полномасштабной атаке, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в сообщении британского телеканала Sky News со ссылкой на представителя Пентагона.

"Представитель министерства обороны США оценивает, что от 40 до 50% российских войск, дислоцированных у границы с Украиной, находятся на наступательных позициях" , - пишут журналисты.

Число российских наземных подразделений в этом районе, известных как батальонные тактические группы, также возросло до 120-125 по сравнению с 83 неделями ранее.

Каждая из этих батальонных тактических групп насчитывает от 750 до 1000 солдат.

По обновленным данным разведок, в течение последних недель численность сконцентрированных войск России увеличилась до почти 200 тысяч, несмотря на заявления РФ по их отводу.