Комод в спальню: как сделать правильный выбор

Комоды могут отличаться друг от друга формами, размерами, количеством ящиков. В зависимости от площади спальни, ее высоты, интерьерного стиля и наших потребностей мы и будем выбирать подходящий комод, сообщает Remontbp.

Такой нужный предмет мебели бывает разных типов:

  • Узкий высокий комод с 4-мя и более ящиками будет уместен для небольшой спальни и позволит сэкономить полезную площадь комнаты.
  • Комод в виде трапеции с 3-мя большими выдвижными ящиками и 2-мя маленькими в верхней части позволяет аккуратно хранить разные вещи.
  • Комод, идеально подходящий для использования двумя людьми, состоит из 3-х больших ящиков внизу и 4-х маленьких вверху.
  • Невысокий и широкий комод на 4 вместительных ящика отличается наличием большой верхней поверхности, которую можно использовать в качестве туалетного или пеленального столика, разместить стильные предметы интерьера, поставить горшки с комнатными цветами или телевизор.
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По типу размещения или крепления комоды делятся на напольные и настенные. Напольные могут быть оснащены ножками, колесиками или стоять стационарно на прочном основании.

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Настенные безопасно и основательно крепятся на стене.

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Выиграть дополнительное полезное пространство, а также увеличить объем мест хранения помогут треугольные, шестиугольные, радиальные модели угловых комодов.

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Комоды с оригинальным стильным дизайном отлично помогают воплотить выбранный для спальни стиль интерьера.

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