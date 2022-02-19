Комод в спальню: как сделать правильный выбор

Комоды могут отличаться друг от друга формами, размерами, количеством ящиков. В зависимости от площади спальни, ее высоты, интерьерного стиля и наших потребностей мы и будем выбирать подходящий комод, сообщает Remontbp.

Такой нужный предмет мебели бывает разных типов:

Узкий высокий комод с 4-мя и более ящиками будет уместен для небольшой спальни и позволит сэкономить полезную площадь комнаты.

Комод в виде трапеции с 3-мя большими выдвижными ящиками и 2-мя маленькими в верхней части позволяет аккуратно хранить разные вещи.

Комод, идеально подходящий для использования двумя людьми, состоит из 3-х больших ящиков внизу и 4-х маленьких вверху.

Невысокий и широкий комод на 4 вместительных ящика отличается наличием большой верхней поверхности, которую можно использовать в качестве туалетного или пеленального столика, разместить стильные предметы интерьера, поставить горшки с комнатными цветами или телевизор.

По типу размещения или крепления комоды делятся на напольные и настенные. Напольные могут быть оснащены ножками, колесиками или стоять стационарно на прочном основании.

Настенные безопасно и основательно крепятся на стене.

Выиграть дополнительное полезное пространство, а также увеличить объем мест хранения помогут треугольные, шестиугольные, радиальные модели угловых комодов.

Комоды с оригинальным стильным дизайном отлично помогают воплотить выбранный для спальни стиль интерьера.