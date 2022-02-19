Volkswagen обнародовал новые изображения Amarok третьего поколения
Volkswagen Commercial Vehicles продолжает приоткрывать завесу секретности перед мировой премьерой пикапа Amarok третьего поколения, которая запланирована уже на 2022 год. Если до этого компания публиковала скетчи фрагментов экстерьера, а также частично интерьера, то теперь показала изображения всего автомобиля точно сбоку, сообщает Автоцентр.
Также были обнародованы и новые технические данные. В частности, информация о габаритах: длина увеличится на 10 см – до 5,35 м, прибавит машина и в ширину.
Оформление экстерьера и интерьера станет более премиальным, что поднимет планку комфорта среди однотонных пикапов (B-класса). Спереди и на корме появится харизматичное теснение с названием модели. В грузовом отсеке между колесными арками по-прежнему будет помещаться европоддон. Позаботились разработчики и о сохранности груза.
Новый Amarok получит улучшенные внедорожные качества, в том числе благодаря увеличенному дорожному просвету. Как и раньше автомобиль будет доступен с мощным турбодизелем V6. Впервые в сегменте пикапов автомобиль укомплектуют различными электронными системами помощи водителя, которые сделают управление более легким и безопасным.
Напомним, что новый Amarok приходит на смену модели второго генерации, выпускаемой с двигателем V6 с 2016 года. А всего с момента своего первого появления в 2010 году было выпущено порядка 815 000 машин двух генераций.