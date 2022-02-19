На Донбассе в результате обстрелов погиб украинский военный

По состоянию на 09:00 субботы, 19 февраля, боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб украинский военный, сообщает Новое время.

Об этом заявил штаб операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что военные формирования ОРДЛО 16 раз нарушили тишину, применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Боевики задействовали артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем. Также в Донецкой области штаб зафиксировал пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно, Орлан-10 с пересечением линии столкновения.

"В результате обстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью" , — говорится в сообщении.

В штабе рассказали, что оккупанты продолжают вести артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещают свои артсистемы возле жилых домов.