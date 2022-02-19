Симптомы болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона — это состояние, затрагивающее вегетативную нервную систему, а это означает, что симптомы могут проявляться практически во всех функциях вашего организма, включая зрение, сообщает Clutch.

У болезни Паркинсона много разных симптомов, и у разных людей это состояние может проявляться по-разному. Наиболее известным симптомом болезни Паркинсона является тремор. Хотя это один из явных признаков заболевания, это далеко не единственный симптом.

Болезнь Паркинсона начинается в мозгу и является нейродегенеративным заболеванием. Это означает, что с течением времени заболевание затрагивает все больше частей мозга, и симптомы, влияющие на движения, могут стать более выраженными.

Три наиболее распространенных, также известных как «кардинальные», симптома болезни Паркинсона:

Развитие непроизвольного тремора

Общая ригидность мышц

Замедленность движений — это может быть заметно при ходьбе или при смене выражения лица.

Одним из менее известных симптомов болезни Паркинсона является изменение зрения и раздражение глаз. Вы можете испытывать сухость глаз из-за того, что моргаете реже, чем обычно. Двоение в глазах также может быть симптомом болезни Паркинсона, когда вы видите два изображения объекта, как будто они находятся друг над другом. Затуманенное зрение также может возникать из-за того, что глазам трудно двигаться.

Некоторые люди также страдают дальтонизмом или трудностями в различении цветов.

Определенные лекарства от болезни Паркинсона могут помочь облегчить некоторые симптомы, влияющие на глаза, но вы должны сообщать врачу о любых проблемах со зрением.