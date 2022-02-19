Mодные сочетания трендов весны 2022

С приближением теплой погоды для представительниц прекрасного пола все большую актуальность приобретает вопрос, как выглядеть стильно весной 2022 года. Ведущие дизайнеры рекомендуют женщинам отказаться от скучной и устаревшей одежды, отдав предпочтение ярким и стильным образам, сообщает Moddam.

В этом сезоне бренды предлагают женщинам обратить внимание на интересные фасоны и силуэты, эффектный декор и неординарные аутфиты, получившиеся в результате комбинации, казалось бы, самых привычных вещей. Чтобы весной 2022 года не ошибиться с модным луком, необходимо соблюдать следующие советы стилистов:

Тандем различных стилей

В этом сезоне бренды выступают за смелые сочетания в одежде. Составить стильный и оригинальный образ не сложно. Всего лишь нужно соединить различные по фактуре и стилю вещи в одном наряде. Так теплая и объемная толстовка отлично будет смотреться с легким шифоновым платьем, а брюки в спортивном стиле с классической белой рубашкой.

Да здравствуют многослойные луки!

Весенняя погода чрезвычайно изменчива. Так что моментально сменить зимнюю одежду на летний наряд не получится. На выручку модницам придут многослойные луки. Стилисты предлагают поэкспериментировать и соединить в одном образе трендовое в 2022 году весеннее пальто с пиджаком, рубашкой, пуловером или курткой из денима.

Много красок не бывает!

Модным трендом 2022 года станет одежда насыщенных цветов, которую необходимо научиться правильно сочетать между собой. В моду войдут вещи красного, бордового, синего, оранжевого, розового, фиолетового, зеленого тона. Девушки могут смело комбинировать не только монохромные, но разноцветные яркие луки, к примеру, бордовый тренч и синие брюки, зеленую юбку и желтый пуловер, красное платье и оливковое пальто.

Крупные рюши и оборки

Эффектно смотрятся весенние наряды с объемными декоративными элементами. Подчеркнуть женственность и романтичность модных образов поможет одежда с игривыми рюшами и кокетливыми оборками. Такой декор сделает ярче даже сдержанную деловую одежду (блузы, юбки и платья). Эффектные блузки, платья и топы отлично подойдут для создания яркого вечернего образа.

Элегантная женственность

Весна – это время обновлений. Поэтому стилисты советуют выбирать не только красивые, но подчеркивающие женственность наряды. В моде окажутся нежные цвета, изящные силуэты, струящиеся ткани и элегантные луки. Женщины не ошибутся, если выберут юбки-плиссе или мини-юбки, брючный костюм в модную клетку или полоску. Главным трендом весны станут элегантные кожаные плащи. В такой одежде выглядеть стильно весной 2022 года будут не только юные модницы, но и женщины за 50.

Цветочный рай

Флористические мотивы будут главенствовать не только в стильных аксессуарах, но и в нарядах. Известные кутюрье порадуют модниц одеждой в романтическом стиле, украшенной цветочной вышивкой, наклейками и аппликациями. Красивые и оригинальные принты появятся не только на футболках, свитерах, рубашках, юбках и брюках, но и верхней одежде.

Многоликие полоска и клетка

Главным трендом моды 2022 года станет лаконичный и вместе с тем очень эффектный геометрический принт. Стильные математические узоры можно встретить на одежде, обуви и аксессуарах.