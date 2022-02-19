Mодные сочетания трендов весны 2022

С приближением теплой погоды для представительниц прекрасного пола все большую актуальность приобретает вопрос, как выглядеть стильно весной 2022 года. Ведущие дизайнеры рекомендуют женщинам отказаться от скучной и устаревшей одежды, отдав предпочтение ярким и стильным образам, сообщает Moddam.

В этом сезоне бренды предлагают женщинам обратить внимание на интересные фасоны и силуэты, эффектный декор и неординарные аутфиты, получившиеся в результате комбинации, казалось бы, самых привычных вещей. Чтобы весной 2022 года не ошибиться с модным луком, необходимо соблюдать следующие советы стилистов:

Тандем различных стилей

В этом сезоне бренды выступают за смелые сочетания в одежде. Составить стильный и оригинальный образ не сложно. Всего лишь нужно соединить различные по фактуре и стилю вещи в одном наряде. Так теплая и объемная толстовка отлично будет смотреться с легким шифоновым платьем, а брюки в спортивном стиле с классической белой рубашкой.

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Да здравствуют многослойные луки!

Весенняя погода чрезвычайно изменчива. Так что моментально сменить зимнюю одежду на летний наряд не получится. На выручку модницам придут многослойные луки. Стилисты предлагают поэкспериментировать и соединить в одном образе трендовое в 2022 году весеннее пальто с пиджаком, рубашкой, пуловером или курткой из денима.

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Много красок не бывает!

Модным трендом 2022 года станет одежда насыщенных цветов, которую необходимо научиться правильно сочетать между собой. В моду войдут вещи красного, бордового, синего, оранжевого, розового, фиолетового, зеленого тона. Девушки могут смело комбинировать не только монохромные, но разноцветные яркие луки, к примеру, бордовый тренч и синие брюки, зеленую юбку и желтый пуловер, красное платье и оливковое пальто.

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Крупные рюши и оборки

Эффектно смотрятся весенние наряды с объемными декоративными элементами. Подчеркнуть женственность и романтичность модных образов поможет одежда с игривыми рюшами и кокетливыми оборками. Такой декор сделает ярче даже сдержанную деловую одежду (блузы, юбки и платья).  Эффектные блузки, платья и топы отлично подойдут для создания яркого вечернего образа.

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    Элегантная женственность

Весна – это время обновлений. Поэтому стилисты советуют выбирать не только красивые, но подчеркивающие женственность наряды. В моде окажутся нежные цвета, изящные силуэты, струящиеся ткани и элегантные луки. Женщины не ошибутся, если выберут юбки-плиссе или мини-юбки, брючный костюм в модную клетку или полоску. Главным трендом весны станут элегантные кожаные плащи. В такой одежде выглядеть стильно весной 2022 года будут не только юные модницы, но и женщины за 50.

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    Цветочный рай

Флористические мотивы будут главенствовать не только в стильных аксессуарах, но и в нарядах. Известные кутюрье порадуют модниц одеждой в романтическом стиле, украшенной цветочной вышивкой, наклейками и аппликациями. Красивые и оригинальные принты появятся не только на футболках, свитерах, рубашках, юбках и брюках, но и верхней одежде.

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Многоликие полоска и клетка

Главным трендом моды 2022 года станет лаконичный и вместе с тем очень эффектный геометрический принт. Стильные математические узоры можно встретить на одежде, обуви и аксессуарах.

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