Россия перекрыла выезд из Ростовской области в ОРДЛО
Пункты пропуска на границе в Ростовской области, граничащие с отдельными районами Донецкой и Луганской областей, переведены на режим приема исключительно въезжающих в Российскую Федерацию, сообщает Интерфакс.
Об этом заявил руководитель пограничного управления ФСБ России Сергей Кудряшов.
"Все места пересечения границы приведены на круглосуточный режим функционирования", - сказал Кудряшов.
В ходе совещания в Ростове-на-Дону он отметил, что с 9:00 управление функционирует в усиленном режиме.