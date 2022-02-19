Россия перекрыла выезд из Ростовской области в ОРДЛО

Пункты пропуска на границе в Ростовской области, граничащие с отдельными районами Донецкой и Луганской областей, переведены на режим приема исключительно въезжающих в Российскую Федерацию, сообщает Интерфакс.

Об этом заявил руководитель пограничного управления ФСБ России Сергей Кудряшов.

"Все места пересечения границы приведены на круглосуточный режим функционирования" , - сказал Кудряшов.

В ходе совещания в Ростове-на-Дону он отметил, что с 9:00 управление функционирует в усиленном режиме.