На Донбассе обстреляли насосную станцию: без воды почти 50 городов и сел

В Донецкой области в результате обстрелов повреждены трансформаторы на насосной станции и прекращено водоснабжение почти 50 населенных пунктов, сообщает УНИАН.

Как сообщается на сайте коммунального предприятия "Вода Донбасса", сегодня насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода находилась в зоне обстрела, в результате чего боеприпасами повреждены два трансформатора.

Из-за этого приостановлена подача воды на четыре фильтровальные станции, которые обеспечивали водоснабжение в 47 населенных пунктов.

Так, без воды остались города Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинка, Волноваха, Докучаевск, Угледар, Мариуполь, Сартана, Старый Крым, поселки городского типа Александровка, Водянское, Вишневое, Желанное, Кураховка, Святогоровка, Гострый, Цукурино, Новотроицкое и села Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григоровка, Звездное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лисовка, Владимировка, Жовтневое, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное.