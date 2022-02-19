Российские СМИ показали временный лагерь для людей, вывезенных из ОРДЛО
Российские власти оборудовали временный палаточный лагерь на пограничном пункте пропуска Матвеев-Курган Ростовской области, сообщает Новое время.
Здесь жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей проходят медицинское обследование, после чего их должны отправить по санаториям.
"Прибывшим делают ПЦР-тест и размещают в 13 палатках. У кого результат положительный — изолируют. На данный момент во всех пунктах временного размещения по региону 1692 человека, из них почти половина, 737 — дети", — рассказали в Telegram-канале Mash.
В то же время не всем жителям из отдельных районов Донецкой и Луганской областей удается разместиться во временных пунктах пребывания.
Эвакуация жителей ОРДЛО началась после заявления лидеров "ЛДНР" о якобы подготовке наступления ВСУ.