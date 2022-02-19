Умер народный актер Борис Невзоров

Российский актер Борис Невзоров умер на 73-м году жизни от коронавируса. Его смерть подтвердили в Малом театре, где он прослужил более 15 лет, сообщает Газета.ru.

На счету артиста также более ста ролей в кино и сериалах, среди наиболее известных — Иван Рябов в историческом фильме «Россия молодая», Федотов в социальной драме «Дурак», директор школы Борис Иванович в молодежном телеромане «Простые истины» и следователь Константин Ольшанский в детективном сериале «Каменская».