Великий пост 2022: даты, христианская суть и правила питания

Великий пост - самый длинный и важный пост в церковном календаре. Он длится 49 дней и заканчивается Пасхой. Этот пост приурочен к многодневным скитаниям Иисуса в пустыне, когда он отказывался от еды и воды, чтобы стать ближе к Богу. Поэтому и верующие во время поста доказывают силу своей веры, несмотря на весеннее изобилие еды, сообщает УНИАН.

Великий пост 2022: дата начала и конца

Даты Великого поста меняются каждый год и зависят от Пасхи. Пасха, в свою очередь, зависит от лунного календаря. Пасха 2022 празднуется 24 апреля. Великий пост, соответственно, продлится с 7 марта по 23 апреля.

Каждая неделя поста имеет свое название и разные ограничения. Самыми строгими считаются 1 и 7 недели. В эти дни усердные верующие едят лишь раз в день либо совсем голодают.

Великий Пост 2022: значение и христианская суть

Как сообщает ректор Открытого православного университета Георгий Коваленко, этот пост является суровым и покаянным. Он посвящен теме раскаяния.

Это пост суровый с точки зрения духовных практик и является, если можно так сказать, покаянным постом. Этот пост, в отличие от всех остальных, более ориентирован на тему раскаяния. Первые 40 дней поста означают описанные в Евангелие 40 дней поста Иисуса, которые он провел в пустыне, чтобы научиться противостоять дьяволу. Также 40 лет богоизбранный народ выходил из египетского рабства, шел к земле обещанной.

Исторически Великий пост является практикой подготовки к крещению, сообщает Георгий Коваленко. То есть те, кто готовился к крещению, 40 дней постились. А потом вместе с ними начала поститься и церковь.

Великий пост не нужно воспринимать как пытку или наказание. Это подготовка к светлому празднику Пасхи и духовное очищение от греховных действий и мыслей. Во время поста человек учится покаянию и дисциплине.

Что нельзя есть в Великий пост

Как и во время любых постов, в Великий пост запрещено продукты животного происхождения. В понедельник, среду и пятницу также запрещено есть термически обработанные продукты - разрешаются только сырые овощи и фрукты, орехи и хлеб (сухоядение). А в первую и последнюю недели поста можно есть только необработанную пищу.

Во время поста запрещены:

мясо;

рыба и морепродукты (кроме Вербного воскресенья);

молоко и молочные продукты;

алкоголь (кроме выходных);

еда с добавлением растительного масла (во вторник, четверг).

Что нельзя и нужно делать во время поста

Как сообщает священник Георгий Коваленко, во Великого поста кроме пищевых ограничений также запрещено веселится и делать вещи, которые мешают духовному росту. Каждый человек сам определяет, что вредит его личности, и отказывается от этого в пост.

К примеру, во время поста важно ограничивать потребление информации, поскольку мы изучаем много лишнего и вредного. Поэтому нам надо научиться выбирать среди потока то, что действительно полезно для души в этот момент.

Важно также ограничивать себя в потреблении. Не нужно искать и покупать вещи, которые нам не нужны. Постарайтесь также сознательно относиться к экологии во время поста, советует Георгий Коваленко.

В Великий пост нельзя:

лгать;

поддавать вредным привычкам;

иметь супружескую близость;

шумно веселится;

ссориться и ругаться матом;

играть свадьбу.

Полезно для души во время поста делать добрые поступки, помогать бедным и нуждающимся, подавать милостыню. Постарайтесь быть добрее к людям. Чаще посещайте церковь и участвуйте в богослужениях.

Кому разрешено не поститься

Духовные ограничения в пост должны соблюдать все верующие, но некоторые люди могут не придерживаться ограничений в еде, если не позволяет здоровье.

Разрешено не поститься детям, беременным и кормящим женщинам, людям с тяжелыми и хроническими болезнями. Также могут не соблюдать пост пожилые люди со слабым здоровьем. Если вы сомневаетесь, должны ли придерживаться поста - посоветуйтесь со своим священником.