"Металлист" подписал контракт с бывшим капитаном черниговской "Десны"

Спортивный директор "Металлиста" Папа Гуйе сообщил клубной пресс-службе о подписании контракта с бывшим капитаном черниговской "Десны" Егором Картушовым, сообщает УНИАН.

31-летний Картушов — фланговый футболист, который одинаково успешно может сыграть и в защите, и в полузащите. Цвета "Десны" он защищал с 2012 года, а до этого выступал за "Шахтер", "Зарю" и "Ильичевец" (ныне "Мариуполь").

"Рады приветствовать новичка в нашем клубе. Знаем Егора как сильного игрока и давно следили за его выступлениями. Картушов имеет большой опыт игры в Премьер-лиге и, безусловно, нам поможет. Контракт подписан на 2,5 года. Надеемся на плодотворное сотрудничество" , — сказал Папа Гуйе.