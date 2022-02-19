Список смартфонов Xiaomi, которые обновятся до Android 13

В распоряжении сетевых источников оказался список смартфонов Xiaomi, а также созданных этой компанией брендов Redmi и Poco, которые в перспективе получат обновление операционной системы до версии Android 13.

Платформа Android 13 предложит новые темы оформления, дополнительные функции конфиденциальности, инструменты управления языками и др. Финальная версия ОС, как ожидается, дебютирует во второй половине текущего года.

Ресурс Xiaomiui.net, ссылаясь на информацию от инсайдеров, сообщает, что апдейт до Android 13 будет выпущен для большого количества аппаратов как самой Xiaomi, так и дочерних марок. Это будут, в частности, следующие модели Xiaomi:

Mi 10S;

Mi 11/Pro/Ultra;

Mi 11i/11X/11X Pro;

Xiaomi 11X/HyperCharge;

Xiaomi 11T/Pro;

Xiaomi 12 / Pro / Lite / 12X;

Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G;

Xiaomi MIX 4 / MIX 5 / MIX 5 PRO;

Xiaomi MIX FOLD;

Xiaomi CIVI;

Xiaomi Pad 5 Series.

Под брендами Redmi и Poco будут обновлены следующие устройства:

Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022;

Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G;

Redmi Note 10T/10 5G;

Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G;

Redmi Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro;

Redmi Note 11T/11 5G/4G;

Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming;

Redmi K50/Pro/Gaming/Gaming Lite;

Poco F3/GT;

Poco X3 GT / X3 Pro;

Poco F4/Pro/GT;

Poco M3 Pro 5G /M4 Pro 5G/M4Pro 4G;

Poco C4.

Возможно, обновление также будет доступно обладателям смартфонов Redmi K30 Pro / Zoom Edition, Redmi K30S Ultra, POCO F2 Pro, Mi 10 / Pro / Ultra, Mi 10T / Pro и Redmi Note 8 2021.

Источник изображения: Xiaomiui.net

Вместе с тем без апдейта до Android 13 останутся следующие аппараты: